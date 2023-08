“Fui amante da minha fisioterapeuta”, diz ex – Rouge Karin Hils

A cantora e atriz conta que namorou com mulheres no podcast DiaCast e que seu primeiro relacionamento com uma mulher foi aos 28 anos.

Amores, a nossa querida e maravilhosa Karin Hils deu uma entrevista para o DiaCast para falar abertamente sobre sua sexualidade e dos relacionamentos que já teve com mulheres. A ex-namorada do ex-Broz André Marinho, contou que teve sua primeira experiência com uma menina em 2007, aos 28 anos.

“Desde que eu me entendo por gente, sempre soube que eu ia ter um relacionamento com uma mulher. Achava a mulher bonita, algo fantástico, divino. Ficava olhando o cabelo, a boca, o jeito. Aí tinha essa coisa da sociedade… Gosto muito de homem. A maior parte dos meus namoros foi com homens, mas eu nunca descartei a possibilidade de namorar uma mulher. E aí foi quando, em 2007, eu tive a minha primeira namorada”, disse a ex- Rouge.

Atualmente, Hils faz parte do elenco da novela infantil “A infância de Romeu e Julieta” e contou que passou todo o relacionamento se escondendo da família desta primeira namorada, que não sabia da sexualidade dela.

“A gente começou a namorar. Era muito doido, porque a família dela não sabia, então, eu era a amiga da família. Não deu muito certo, ou deu o tempo que tinha que dar. Fiquei um pouco confusa no final, porque era muita cobrança, ela era muito ciumenta, e eu estava fazendo espetáculo em outra cidade. Eu gostava muito dela e comecei a ficar meio em dúvida. A gente terminou, e nesse término eu fiquei com um garoto. E aí eu falei: ‘nossa, eu acho que quero voltar a ficar com homem de novo’. Por isso eu não posso me intitular”, declarou a cantora.

Às gargalhadas, Karin também contou que já foi amante da namorada de um ex-ficante. “Ele não sabia. Ele estava crente que estava abafando. Eu peguei aquele mulherão na balada, e nós duas arrasamos (risos). Aí eu me arrumei toda para ficar com essa menina, e ela disse que estava apaixonada por outra pessoa. Depois eu falei pro cara: ‘você mal sabia, a gente se pegava’ (risos)”.

Depois disso, ela namorou a sua fisioterapeuta, Luana, que, segundo ela, era “a cara de Anitta”. “Depois virei amante de novo. Com uma fisioterapeuta que era a cara da Anitta. Ela era noiva. No dia que entendi que eu estava apaixonada, falei pra ela, ela respondeu: ‘eu também’. Aí levei ela pra jantar… (risos)”, narrou a ex-Rouge, contando um episódio em que foi para um lugar com essa tal fisioterapeuta, o noivo e a família dela, que não sabiam do romance das duas. “Eu falava: ‘eu tô pegando essa gostosa!’ (risos). Eu vivi. Eu vivo. Eu gosto de gente, de gente inteligente, gente viva, gente bonita. Gente que gosta de mim e me aceita como eu sou. Eu não teria problema se eu tivesse com um cara e gostasse da menina e ele também e a gente falasse: ‘vamos’. Ai, gente, chega”, finalizou, aos risos.