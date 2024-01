Fred Nicácio acusa Vanessa Lopes de racismo

Além de racismo, o médico e ex-BBB acusa a influenciadora de capacitismo e classicismo.

Gente, dentre os diversos trechos bizarros da participação da influenciadora Vanessa Lopes no BBB24, que tem viralizado nas redes sociais, um chamou bastante a atenção, sendo ele um em que, enquanto lava as suas roupas, a tiktoker cita, para ela mesma, de uma forma bem polêmica, outros participantes do reality que, segundo ela, não são seus aliados.

“O dançarino profissional preto [Luigi] não tá do meu lado, nem o deficiente [Vinicius], nem o funkeiro [Bin]”, declarou Vanessa Lopes.

O dançarino profissional preto não tá do meu lado, nem o deficiente, nem o funkeiro. Se fosse outro participante falando essas coisas seria tão problemático… Pq sendo a Vanessa Lopes não há barulho? #BBB24 pic.twitter.com/e8xGWU0zRc — Cris Insuportável (@CrisMutante) January 18, 2024

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante disso, o médico e ex-BBB Fred Nicácio utilizou o seu twitter para apontar um possível racismo da parte da atual participante do reality.

“São tantas camadas nesse pequeno recorte de vídeo que daria pra fazer um fio sobre isso. Mas eu vou destacar só o RACISMO, o CAPACITISMO e o CLASSISMO dessa vez. Vocês conseguem imaginar uma mulher preta com esse comportamento? Qual a leitura que o Twitter/X estaria fazendo?”, problematizou o ex-BBB.