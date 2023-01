Fred deu cirurgia de retirada de mama para irmão trans

Ex-marido de Boca Rosa presenteou o irmão, Gabs Noah, com a cirurgia de retirada das mamas

Gente, eu já amava Fred antes, agora então eu amo mais ainda. O Youtuber deu de presente para o seu irmão, Gabs Niah, a retirada das mamas. Vale ressaltar que o artista é trans e não se identifica com o gênero masculino e nem com o corpo feminino.

De acordo com o Jornal Extra, Freed sempre apoiou o irmão na causa. Gabs usa as redes sociais para levantar a bandeira trans e contar suas experiências como pessoa trans não-binária.

“Meu pai quase morreu do coração quando contei, mas me apoiou desde o primeiro minuto. Meu irmão está do meu lado sempre! E minha mãe me falou que a cirurgia estava linda e que estava muito feliz por mim”, disse Gabs.

Fred e Gabs trabalham juntos e Boca Rosa ainda usou ele de inspiração para o enxoval de Baby Cris, todo em tons neutros. Fofo demais!