Forte ventania desaba Árvore de Natal em Niterói com 50 metros de altura

Que horror, meu Deus! O que tá acontecendo com Niterói? Parece que a estrutura da árvore de Natal que foi montada pela Prefeitura na orla da Praia de São Francisco foi derrubada pela força dos ventos na madrugada desta sexta-feira (8). Ninguém ficou ferido no local.

A ideia inicial era inaugurar a árvore de Natal com o tema dos 450 anos do município no próximo domingo (10), com shows de Elba Ramalho e da Orquestra Petrobras Sinfônica.

A estrutura tinha 50 metros de altura e técnicos da Prefeitura de Niterói desligaram a energia da estrutura, que receberia 15 mil lâmpadas de LED. Operadores desviaram o trânsito na região.

A Prefeitura de Niterói afirma que convocou a empresa responsável pela montagem e estrutura para prestar esclarecimentos.