Fora da mídia e motorista de aplicativo, Iran Malfitano volta para Record em ‘A Fazenda’

Muso está entre os peões da Fazenda e todos acreditam que ele seja a planta

Vem com tudo, Iran Malfitano! O muso está fora da mídia há um tempo e sai do aplicativo de viagens direto para a Fazenda no reality da Record. O galã ainda disse que se tiver que trabalhar, trabalha e se tiver que mandar também estava preparado para as tarefas.

“Nunca fui planta, nunca fui. Sou tranquilo só que eu sou italiano, muitas vezes aceitamos, contornamos, mas todos temos um limite, vamos ver qual o meu”, disse ele.

Iran ainda disse que é muito calorento e não tem problema com o frio da Fazenda, dizendo ainda que está com o peitoral depilado para entrar no reality.

O ator contou que não suporta falsidade. O que mais tem dentro da Fazenda. Aloca!