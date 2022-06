Antônia Fontenelle se irrita com Véio da Havan e tira satisfações em post em defesa do Gusttavo Lima

“Muito fácil estar do lado de quem lhe convém, né, Luciano?”, escreveu a apresentadora em comentário

Eiiiita, que a gritaria começou cedo hoje, hein minha gente? Antônia Fontenelle foi cobrar o véio da Havan, Luciano Hang, cedinho em post de apoio ao cantor Gusttavo Lima. A loira foi de textão nos comentários da publicação e jogou na cara boas verdades sobre a índole dos empresários que pedem para ir no seu programa.

“A árvore que dá frutos é a que mais leva pedradas”, escreveu Luciano Hang, o velho da Havan, em post de apoio à Gusttavo Lima. Antônia não ficou calada diante ao apoio do empresário ao cantor sertanejo e relacionou o fato a sua condenação em segunda instância por se opor ao conteúdo de Felipe Neto.

“Muito fácil estar ao lado de quem lhe convém não é Luciano? Recentemente fui condenada em segunda isntância, injustamente diga se por passagem, por me opor ao conteúdo do seu querido amigo Felipe Neto, não vi ninguém da tão famosa direita se manifestar, não vi um empresário de direita oferecendo ajuda, mas na hora de pedirem pra ir nos meus programas todos conhecem o caminho. O bom disso tudo é que eu aprendi desde cedo, que no fim das contas sou eu por mim mesma”, disparou Fontenelle.

