Folião leva berço com criança para folia de carnaval e viraliza

Berço tinha até painel solar para a criança não ficar entediada enquanto os pais curtiam a festa

Já podemos nos despedir do carnaval? Não dá para negar que tive que sair da festança no melhor estilo que essa coluna pode ter. Viralizou na web um folião que curtiu o carnaval e não deixou de levar o seu filho junto em um berço que tinha até painel solar.

Mano, os pais fizeram um “berço elétrico” e meteram a criança a na pipoca kkkk e ela moh paz. pic.twitter.com/jx6qL3SiE4 — Raoni Oliveira (@ORaoniOliveira) February 21, 2023

O vídeo viralizou nas redes sociais e a gente pode ver a criança dentro do berço todo equipado com facilidades para ele não ficar entediado com a movimentação dos outros que foram curtir a festa.