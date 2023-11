“Foi realizar um sonho e volta morta pra casa”, disse o pai da fã que morreu no show de Taylor Swift no Rio

Ana Clara Benevides era filha única e havia ganhado show de presente do pai.

Imagina você presentear sua filha única com um ingresso para o show da cantora favorita dela para vê-la realizar um sonho?? Infelizmente, esse sonho teve um final bem trágico. E assim que o senhor Weiny Machado se sentiu após saber que sua filha, Ana Clara Benevides havia falecido após passar mal durante a apresentação da cantora Taylor Swift no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A jovem foi socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Assim que receberam a triste notícia, os familiares da jovem, que vivem no município de Pedro Gomes, em Mato Grosso do Sul (a cerca de 300 km de Campo Grande) partiram ainda na madrugada com destino à capital carioca para agilizarem o transporte do corpo de volta ao estado de origem.

O pai de Ana Clara conversou com a reportagem da Folha, por telefone, horas antes de embarcar no voo ao Rio.

“Perdi minha única filha, menina feliz, inteligente. Estava para se formar em psicologia em abril próximo, guardando dinheiro. Não tenho palavras para expressar minha dor. Saiu de casa para realizar um sonho e volta morta”, disse o pai às lagrimas. De acordo com a família, Ana Clara trazia da adolescência a idolatria pela música de Taylor Swift. O pai se recorda de citações que a filha extraia de canções da cantora e aplicada à vida.

Imerso no choque da má notícia, ele espera uma apuração concisa sobre o que ocorreu de fato momentos antes da morte da jovem.

“Quero que seja apurado, se de fato proibiram de entrar com água, se houve negligência no socorro. Sei que a cantora estava distribuindo água as fãs, e isso é absurdo para um evento desse porte. Nada vai trazer minha filha de volta, mas espero que, se confirmada a negligência, alguém seja punido, para que isso não aconteça com mais ninguém”, disse.