“Foi medicada e dormiu em casa”, declara equipe de Gkay

Léo Dias entrou em contato com a equipe da influenciadora e contou detalhes sobre o tratamento de Gkay que segue longe das redes

Depois do maior bafafá diante da treta de Gkay e Fábio Porchat, Léo Dias surgiu para dar detalhes do estado da influenciadora em relação a sua saúde. O jornalista falou com a equipe da influenciadora que relatou que chamaram a ambulância para ela, mas não chegou a tempo e ela foi encaminhada para o hospital assim mesmo.

“Para quem insiste em desmentir a coluna, acabamos de receber novas atualizações sobre Gkay por meio de sua assessoria de imprensa. Conforme publicado aqui, uma ambulância foi sim chamada para ela, mas não chegou a tempo. Gkay foi levada ao hospital, foi medicada e dormiu em casa”, disse ele, em suas redes sociais.

Vale ressaltar que o Twitter da influenciadora foi desativado diante de tantos haters que desenterraram tweets de Gkay que desprezavam as minorias e comentavam coisas problemáticas para os tempos atuais. Polêmico!