“Foi de verdade”, Diego Martins sobre beijo de Kelvin e Ramiro em ‘Terra e Paixão’

O ator conversou com o Jornal Extra e falou sobre a cena que parou e emocionou todo o Brasil.

Acho muito dificil que teve algum assunto mais comentado nas redes sociais nesses últimos dias do que o tão esperado beijo de Kelvin e Ramiro da novela Terra e Paixão. O intérprete do nosso amado Kelvinho, o ator Diego Martins, fez questão de surpreender a todos com uma revelação.

Genteeeee, o artista revelou que o beijo que foi ar na novela das nove foi de verdade e não ‘beijo técnico’ como normalmente é feito na teledramaturgia. AAAAAH!

“A gente optou por fazer um beijo de verdade. Foi uma escolha completamente artística. Eu acho que o Brasil estava muito ansioso para esse momento, e nós enquanto atores também”, disse em entrevista ao jornal Extra.

“O beijo foi de primeira, uma vez só. Boa parte da cena também. Só paramos para reposicionar as câmeras. A gente estava com a emoção à flor da pele, bem concentrados. A emoção já estava lá”, disse ele na entrevista.