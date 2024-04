A nossa Cunhã garantiu o terceiro lugar do BBB 24, gentee! Eu sei que muitos esperavam que ela fosse ficar em segundo lugar, principalmente por ter sido aliada do Davi desde o início do programa. Mas convenhamos que no quesito jogo, o Alegrete entregou muito mais né?

Apesar de não ter ganhado nenhuma prova do líder nem no anjo no programa, Isabelle faturou alguns prêmios:

Um notebook, uma smart TV, uma viagem nacional com direito a acompanhante e R$ 59,5 mil em dinheiro em dinâmicas.