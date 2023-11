Flor leva queijo para Silvio Santos para não perder emprego no SBT

A apresentadora e jurada do SBT foi completamente inconveniente ao visitar o ex-apresentador na tentativa de manter o seu emprego.

A eterna jurada, apresentadora e cantora do SBT, Flor, esteve na última semana lá no Morumbi, visitando nada mais, nada menos, que o seu amado chefe Silvio Santos, a quem ela presenteou com uma peça de queijo.

Se Silvio não tivesse afastado do SBT para tomar conta de sua saúde, até justificaria essa visita, porém, prestes a perder o seu contrato na emissora, pois, o Fofocalizando deve ter uma reformulação em janeiro de 2024, não sabendo se Flor continuará no ar ou não, ela tentou garantir seu emprego.

Sendo completamente inconveniente e se achando muito esperta, a apresentadora fez uma “visita” ao seu digníssimo patrão, não fazendo nem questão de que isso seja segredo para alguém, afinal, a própria fez questão de comentar sobre o assunto com a sua equipe de maquiagem e dentro do restaurante da emissora .

Dando a minha mera opinião, a atitude de Flor foi completamente desrespeitosa, uma verdadeira afronta, afinal, atualmente quem toma conta das decisões da emissora não é mais o nosso eterno Silvio Santos, mas sim uma de suas filhas.