Flávia Pavanelli revela que tem bolsa no valor de um carro (ou apartamento): “R$300 mil”

Influenciadora abriu as portas do seu closet para Ana Hickmann e a equipe do ‘Hoje em Dia’ dar uma olhada em seus itens de luxo

Flávia Pavanelli é um dos nomes mais conhecidos quando falamos em blogueiras brasileiras. Ana Hickmann esteve dentro do closet da musa e deu uma vasculhada entre os objetos de luxo de Flávia, que revelou que uma de suas bolsas tem o valor de R$300 mil. “Qual, a peça que você considera que pode pegar e trocar por um carro”, questiona Ana Hickmann no closet da influenciadora. Logo ela responde, pegando dois modelos Birkin da Hermés. “Tem duas na verdade, essa rosinha e essa pequenininha aqui, que apesar do tamanho… Foi difícil de encontrar. Ainda tem essa, né? Ela cria esse objeto de desejo, porque você não consegue chegar na loja e comprar”, disse. Ana ainda diz: “Eles escolhem quem pode comprar ou não comprar isso daqui. Esses dois modelos são escolhidos e esse é o marketing da marca de luxo”, declarou. “Dando uma convertida, deve estar em quase 300 mil reais”, complementa Pavanelli.