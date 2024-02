Flávia Costa fala sobre Jojo Todynho: ”Ninguém conhecia ela. Ela não era nada. Ingrata!”

Gente, tô louca para conhecer a Flávia Costa. Alguém sabe me dizer onde a bonita mora? Em entrevista realizada ontem (22), junto com a gloriosa Chitada de La Kosta (te amoo), Flavia soltou o verbo sobre Jojo Todynho e chegou a categorizar a cantora como ingrata. A entrevista aconteceu para o PodTudo com Dayvison Gomes.

“Ela ligou pedindo uma nota para ele, ele sempre teve uma relação maravilhosa com ela, já fui muito amiga dela, já ajudei muito essa figura. O empresário dela quando me apresentou não tinha uma música, ninguém conhecia ela. Ela não era nada, isso eu posso falar e tenho prova disso, quando pedia para ajudar a Jojo, ela é tão grata, é tão maravilhosa…”, disse.

Flávia ainda completa: “Ele quem descobriu ela, colocou ela com o Batata e botou os dois juntos. Bata começou a cuidar dela como artista e como cantora. A energia dela é tão… Que a Mocidade foi parar em décimo lugar, uma mulher que começa um desfile desse jeito… Ela é ingrata”, completou.

“Ela acha que não precisa de ninguém. Ela era uma outra pessoa. Uma pessoa ingrata, você lembra do Léo, o Léo já era o Léo, agora o Léo é aqui e a mulher quer dar uma de que? Ela tinha que jogar a mão para o céu e agradecer porque ele sempre abriu as portas para ela, agora gritar e dizer barbaridades? Para!”, finalizou.