Flavia Costa e Leo Dias comemoram a chegada de suas malas na Grécia depois de passar três dias com roupas emprestadas.

Jornalista e a influencer Flavia Costa tiveram suas malas extraviadas pela companhia aérea durante sua viagem para a Europa.

Minha gente, eu to de cara com o tamanho do perrengue chique que o jornalista Leo Dias e a Flavia Costa passaram durante sua viagem para á Grécia, nesse último final de semana. O que aconteceu que suas malas foram extraviadas e tiveram que passar três dias com roupas emprestadas, já que não tinham mais nada além da roupa do corpo.

E óbvio que o caso iria parar nas redes sociais e a Flavia fez questão de registrar o momento. Apenas usando roupas de banho, os dois conseguiram recuperar seus pertences no aeroporto e, assim, puderam curtir melhor o passeio.

“Gente, que vergonha. Olha como estamos aqui no aeroporto. Essa camiseta não é minha. Essa bermuda não é minha. Só a sunga é minha. Mas graças a Deus as malas chegaram”, disse. Apesar do problema ter sido solucionado, o colunista revelou que as peças de roupas vieram amassadas.