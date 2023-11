Flávia Alessandra solta o verbo após aparecer confusa no show de Taylor Swift

Meus amores, a atriz Flávia Alessandra apareceu nesta sexta-feira (24) em suas redes sociais para explicar a reação que teve ao ser reconhecida por fãs e ter exposto que tinha se perdido das filhas, em pleno show de Taylor Swift , no Rio de Janeiro.

“Tem um momento que ela [Taylor Swift] toca uma música longa e fica dez minutos tocando e ela até fala assim, ‘esse é o momento pra quem quer ir ao banheiro’ e eu tinha tomado alguns choppinhos e falei ‘opa, vou aproveitar, essa deixa é minha’”, começou ela.

“Falei pras meninas, fiquem aqui que eu volto. Aí fui, quando voltei, eu não achava as minhas filhas e foi nesse momento do vídeo […] mas eu as encontrei logo depois, eu tinha me empolgado e estava lá pra frente”, concluiu.

No vídeo, a atriz disparou: “É a Flávia Alessandra!”, dizem as meninas, enquanto gritam de alegria. A artista vibra junto com elas e no fim questiona: “Alguém viu minhas filhas?”.