Flávia Alessandra faz xixi no Otaviano Costa na hora do sexo

O casal esteve no programa de Sabrina Sato com Marcelo Adnet e revelou detalhes sobre prática inusitada na hora do sexo a quadro paredes

Flávia Alessandra e Otaviano Cista ficaram entre os assuntos mais comentados ao revelarem que são fãs de práticas inusitadas na hora do sexo. O casal esteve no programa Sabrina Sato com Marcelo Adnet e disseram que praticam o golden shower na hora H. O assunto íntimo veio à tona quando Otaviano perguntou se Sabrina fazia o “número dois” na frente dos homens com que ela se relaciona. A apresentadora revelou eu o número dois não fazia, apenas o xixi. Flávia revelou: “Xixi claro, faço nele inclusive, agora cocô não”. Adent e Otaviano começaram a gritar “golden shower! Golden shower!”. Olhando para o marido, a atriz afirmou: “Você gosta!”, arrancando ainda mais risadas de todos. Tudo isso aconteceu no programa “Sobre Nós Dois”, que passa de terça e quinta, às 22h30, no Globoplay, em que Marcelo Adnet e Sabrina Sato recebem convidados para bater um papo leve e descontraído sobre a vida a dois.