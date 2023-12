‘Fiz o máximo que pude’, Neymar se manifestou após a avalanche de críticas sobre seu cruzeiro

Meus amores, nós sabemos quanto assunto o cruzeiro do jogador Neymar Jr. rendeu nas redes sociais né? Obviamente, o que mais rendeu foi as inúmeras críticas que o craque recebeu de participantes do cruzeiro Ney em Alto Mar, o atleta foi acusado de não atender os fãs durante a viagem, o que gerou muita repercussão negativa ao navio.

Uma dessas reclamações veio de uma empresária presente no navio chamada Vannini que usou as redes sociais na última quinta-feira (28) e detonou horrores a experiência no cruzeiro com o filho adolescente. Ela ainda relatou que Neymar não parou sequer para atender e dar atenção às crianças no navio.

Numa publicação de agradecimento pelo projeto, o jogador aproveitou para falar brevemente sobre as acusações — mas sem citar nomes. “Quem diria que eu teria meu nome em um cruzeiro! Jamais imaginei isso e poder curtir, sentir o carinho das pessoas e ver a minha família se divertindo, realmente foi diferente”, iniciou ele.

Ele também falou sobre todas as reclamações que recebeu. “Infelizmente não pude atender todos do navio, mas fiz o máximo que pude. Agradeço a todos os fãs que foram e demonstraram seu carinho por mim. Agradeço a todos os os artistas que participaram e deram seu melhor no palco”, complementou.