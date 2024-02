“Fiquei em pânico”, Eliezer sobre hotel que estava hospedado no Alasca ter pegado fogo

Socorrrroooooo! Olha só que perigo que o influenciador digital Eliezer passou durante sua estadia no Estados Unidos. O marido da Viih Tube confirmou que ocorreu um incêndio no local em que estava hospedado com um amigo e disse que demorou para se manifestar sobre o ocorrido porque não queria preocupar ninguém, principalmente sua esposa e família.

Eliezer disse que passou por um “susto muito grande”, mas que agora está tudo bem. No momento do incidente, ele e seu amigo estavam dormindo.

“Não consigo dizer o que aconteceu porque simplesmente o pessoal do hotel não falou para gente o que houve. Estávamos dormindo, o alarme de incêndio começou a tocar no hotel inteiro, eu fui até o corredor e estava todo mundo dos outros quartos no corredor (acho que na mesma que a minha, tentando entender)”, contou.

O pai de Lua di Felice explicou ainda que a segurança do hotel pediu para os hóspedes evacuarem o local imediatamente, sem nenhum pertence.

“Fiquei em pânico porque estamos no andar número 5 e o hotel inteiro descendo na mesma hora. Chegou lá embaixo, ficamos na neve literalmente (porque estava nevando). Chegou a polícia e uns caras com um uniforme que eu não sei o que é (porque ninguém nos falou) e lá ficamos”.

Eliezer também contou que até agora não sabe qual foi a verdadeira causa do incêndio e que “ficou put*” pela falta de informação.