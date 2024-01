‘ Fiquei bem indignada ‘, diz mulher que teve DIU negado por motivos religiosos

Gente, que absurdo!!! Olha só a situação que a criadora de conteúdo Leonor Macedo revelou nas redes sociais que não conseguiu realizar o procedimento de inserção do DIU (dispositivo intrauterino). Ela relatou que o hospital São Camilo informou que o procedimento “vai contra os valores religiosos da instituição”.

Na última segunda-feira (22), Leonor foi a uma consulta na unidade da Pompeia, zona peste de São Paulo e no dia seguinte, compartilhou sua indignação no X (antigo Twitter):

Em outra publicação, ela narra que o hospital São Camilo ligou para explicar que a instituição não realiza procedimentos como DIU e vasectomia.

O hospital disse à ela que “tecnicamente, o DIU é comparado a um aborto” por “agir contra algo fecundado” e, por isso, não realizam o procedimento.

No X, em resposta a um comentário da postagem de Leonor, o hospital confirmou que de fato não realiza o método.

Em uma entrevista à CNN, a jornalista disse estar em choque e cerceamento sobre a liberdade de escolha com o próprio corpo. “Me senti cerceada do meu direito legal de cuidar do meu corpo. Eu senti que nada tá bom. Se você busca um método para não engravidar, você está errada. Se você aborta, você está errada. No nosso país, você só tem uma opção: fecundar”, desabafa.

Ao ser procurado pela CNN, o hospital informou em nota que “por ser uma instituição confessional católica, tem como diretriz não realizar procedimentos contraceptivos, em homens ou mulheres. Tais procedimentos são realizados apenas em casos que envolvam riscos à manutenção da vida.”

Mesmo depois do choque, a criadora de contéudo relata que não desistiu de fazer o procedimento. Ela conta que recebeu apoio de redes feministas e que procurará outro médico e outro hospital que faça o procedimento. “Vou ter que achar outro hospital no meu plano porque eles (São Camilo) simplesmente seguem, os direcionamentos do Vaticano, ao invés de seguir a ciência”, finaliza.