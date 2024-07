Filho e Sol Almeida fala sobre as comparações: “Ser comparado a ela é orgulho pra mim”

O filho de Sol Almeida é um gato, mas o que pouca gente sabe é que ele está deslanchando no mundo da música! Rafa Almeida concedeu uma entrevista para a Caras e contou detalhes sobre sua carreira no mundo da música, além de falar sobre os comentários de comparações com a carreira da mãe.

“Herdeiro do forró, acho que é até demais. Eu só estou fazendo minha música. Fiquei feliz com esse apelido, mas além do forró, eu canto sertanejo também. O sertanejo é o meu estilo principal. Sobre os comentários, sempre vão ter bons e ruins, mas eu acho que a gente tem que absorver os bons e deixar os ruins de lado, porque sempre vai existir uma comparação”, declara ele, que recentemente lançou uma parceria com Gustavo Mioto. “Essa comparação é até boa, porque é assim que a gente procura ter uma melhora e eu não ligo muito não para esses comentários. Minha mãe é incrível e ser comparado a ela com certeza é motivo de muito orgulho pra mim”.

“Eu e minha mãe conversamos todos os dias. Antes do São João, quando eu tava fechando as datas, eu conversei com ela, pedi vários conselhos, dicas, ajuda no repertório, porque ela tá aí há não sei quanto tempo, fazendo essa maratona de São João, e essa foi a minha primeira”, diz.

Apesar de estar investido no sertanejo, Rafa, que há alguns anos vem atuando como compositor dentro do mercado, confirma que a mãe é uma de suas inspirações, mas faz questão de reforçar que os dois são artistas diferentes. “Minha mãe me apoiou, independente do gênero que eu seguisse, mas o meu forte é o sertanejo”.