Filho de Solimões reage a fala do pai sobre ele ser gay

No seu perfil oficial do Twitter o cantor sertanejo falou detalhes sobre o apoio que recebe do pai em relação a sua orientação sexual

Não podemos negar que Solimões é um exemplo de sertanejo que apoia o seu filho, Gabeu. O artista se declara gay e usou as redes sociais para comentar sobre o apoio que recebe do pai, mesmo estando em um ambiente dominado por homens e com muito preconceito.

“Não me trata diferente por ser gay, mas se eu errar um verso de alguma do Milionário e José Rico eu sou expulso de casa”, escreveu ele.

Solimoes fala detalhes sobre a sua relação com o filho em entrevista a André Piunti. “Eu e Gabriel, no tempo que viralizou nas redes sociais, tiramos muita gente do armário. Muitas pessoas mandaram mensagem dizendo que não conversavam com os pais, com o irmão, e agora conversam”, pontuou.