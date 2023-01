Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby critica a atriz: “A gente não aceita mentira”

Dom afirma que mesmo que outras pessoas estejam do lado de Luana, ele e seus irmãos não estão.

Gente, acho que essa briga entre o ex-BBB Pedro Scooby e a atriz Luana Piovani já está indo longe demais. Após toda a confusão por conta do processo que o surfista está movendo contra a atriz, nesta sexta-feira (27), a briga tomou outras proporções, isso porque o filho do casal, Dom, de 10 anos, tomou um lado na briga.

O garoto utilizou os stories das suas redes sociais para sair em defesa do pai e criticou, duramente, a mãe, afirmando que nem ele e nem seus irmãos estão do lado da atriz nesta briga.

“Vim falar uma coisa importante. Mãe, não adianta tirar os patrocinadores do meu pai porque algumas pessoas podem estar do seu lado, mas os seus filhos não. Porque a gente não aceita mentira”, desabafou, Dom.

Por fim, o herdeiro de Scooby, afirma que um dos patrocinadores que Luana fez com que o pai perdesse, iria também lhe patrocinar, além de pedir a Deus que ajude.

“Por favor, ajudem o meu pai. Minha [mãe] tirou um contrato do meu pai que também ia me patrocinar. Então ajudem meu pai, eu sei que Deus vai me ajudar. Obrigado”, implorou o menino.