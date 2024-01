Filho de Ivete Sangalo reage após comentários sobre Melody: “Ninguém está puro”

Deu o que falar depois que Anitta disse que Marcelo Clay, 13 anos, tinha que pegar Melody em cima do palco em Salvador ao lado da mãe do jovem. Ivete respondeu que se caso Marcelo quisesse era vapo, mas até então ninguém sabia a versão do gato. Ele usou suas redes sociais e escreveu que “ninguém está puro” no meio de tudo isso.

Em tom de brincadeira, Anitta disse: “O Marcelo tem que pegar a Melody”. Ao ouvir isso, Ivete respondeu: “Na verdade, ela tem que querer. Porque se ela quiser, é vapo”.

Marcelo reagiu nas redes sociais. Ele compartilhou um post sobre o comentário de Anitta e Ivete e deixou um comentário. “Ninguém está puro”, disse ele, que ainda colocou um emoji de beijo com coração. Além disso, ele marcou Melody.