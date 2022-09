Filho de goleiro Bruno pede R$6 milhões em processo por perda da mãe

Ex-goleiro foi processado pelo próprio filho pela morte de Eliza Samúdio

Receba! O filho de Eliza Samúdio com o ex-goleiro Bruno Fernandes está movendo um processo contra o próprio pai pela morte da mãe. A indenização é movida por danos morais e materiais e no processo é pedido a bufunfa de $6 milhões. De acordo com o Notícias da TV, a avó do menino representa seus interesses na ação. Como Bruno vai pagar? Só Deusa sabe, vai que é sua!

O caso corre em segredo de Justiça na 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Caso vocês não se lembrem o ex-goleiro foi condenado pelo assaddinato da modelo, mãe do menino e ainda corre solto o kikiki de que Bruno não tem pagado a pensão do menino.

A Justiça chegou mandar prendê-lo, mas o bonitinho fez uma vaquinha na internet para arrecadar dinheiro para conseguir pagar as contas, porém ele também está sendo acusado de sumir com os R$20 mil arrecadados.

O filho pede o pagamento da pensão alimentícia até que ele complete 25 anos. Ao mesmo tempo que ele tem que pagar a indenização de exatamente R$6,4 milhões. Ai gente…