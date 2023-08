Filho de Faustão defende transplante de coração do pai e pede que a,s, pessoas se informem

João Guilherme Silva usou suas redes sociais para defender o transplante de coração do pai e pedir que as pessoas se informem antes de dizerem qualquer coisa

Nós já sabemos que o transplante de coração do Faustão, realizado neste final de semana, foi a coisa que mais chocou as minhas fofoqueiras. O que a gente não esperava é que seu filho fosse usar as redes sociais para dar um chega pra lá no tribunal da internet, pedindo para que eles se informem antes de falarem qualquer coisa.

Na publicação, o filho de Claudia Raia pede que não sejam realizados pré-julgamentos sobre o procedimento. “Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem sucedido. Informem-se antes de julgar”.

Logo, o post foi publicado por João que foi publicado pelo Mídia Ninja: “Por fim, um exercício de empatia após ver muita gente dizer: “não quero doar, pois pode haver muita coisa errada no sistema”. Ponha-se no lugar do outro: se fosse você, precisando de um órgão para ficar vivo, tenho certeza absoluta que esperaria muito o “sim” de alguém à doação.”