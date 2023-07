Filho de Fabiana Karla arranca suspiros da web ao aparecer no Encontro

A atriz ficou bastante emocionada com a homenagem que seu filho, Samuel fez no Encontro com Patrícia Poeta e a web não perdoou

Ai gente, deu até calor do lado de cá, porque eu não tinha conhecimento do nível de gostosura do filho de Fabiana Karla. Aloca! A atriz recebeu a homenagem do mundo direto do Encontro com Patrícia Poeta e a aparência do seu filho chamou a atenção dos internautas que comentaram.

O filho caçula da humorista e atriz tem 23 anos e se chama Samuel. Nas suas fotos nas redes sociais ele não cansa de arrancar suspiros e elogios.