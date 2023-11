Filho de Cristiano tem alta hospitalar e pode voltar pra casa

O filho caçula do cantor, Miguel, passou por uma cirurgia cardíaca na última quinta-feira (23).

Genteeee, olha que noticia mais maravilhosa que o cantor Cristian, da dupla com Zé Neto deu em suas redes sociais. Neste domingo (26), o seu filho caçula, Miguel, de 5 meses finalmente recebeu alta do hospital e poderá voltar para casa. Para quem não sabe, o menino precisou passar por uma cirurgia no coração devido doença rara na última quinta-feira (23/11).

“Miguel está indo para casa. O dia mais feliz das nossas vidas! Eu não tenho como agradecer as orações de vocês e o carinho por minha família, o amor de vocês chegou ao Miguel e podem ter certeza, fortaleceu ainda mais ele”, disse o cantor em suas redes sociais.

O cantor sertanejo também aproveitou para agradecer os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do seu filho, que possui uma doença chamada Tetralogia de Fallout: “Agradeço a equipe medica, quanto amor no que fazem, quantas crianças vocês tem salvado, por amor a profissão. Obrigado a todos(a) enfermeiros(a) pelo amor que cuidam das crianças na UTI”.