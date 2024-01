Filho de Claudia Alencar atualiza quadro clínico da atriz: “Não está mais andando”

Sem previsão de alta, a atriz foi internada em dezembro, quando foi diagnosticada com uma infecção bacteriana.

Meus amores, desde dezembro do ano passado, a atriz Claudia Alencar está internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticada com uma infecção bacteriana.

Diante disso, recentemente, o filho da atriz, Yann Hatchuel, utilizou a sua assessoria de imprensa para dar detalhes sobre o atual quadro clínico da mãe, que ainda está internada e sem previsão de alta.

“Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil”, relatou o herdeiro da atriz.