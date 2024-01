Filhas de Fabiana Justus suplicam: “Papai do céu, por favor, traz a mamãe logo”

Dessa vez não caiu cisco no meu olho não, são lágrimas mesmo! As filhas de Fabiana Justus comoveram a web ao relatarem os seus pedidos para que a mãe volte logo para casa com a cura do câncer. A filha do empresário está tratando uma leucemia mieloide aguda e o pedido de Chiara e Sienna gerou comoção geral no Instagram.

“Papai do céu, por favor, traz a mamãe logo e faça ela votar pra casa bem e forte… Eu todo dia vou pedir isso pra você. Eu tô com muita saudade dela”, disse uma das meninas. “Eu quero que a mamãe volte. Eu quero que ela fique muito forte. E eu quero que ela nunca mais vai para o hospital”, falou a outra.

Ao compartilhar o vídeo com os seguidores, a empresária e influenciadora digital contou que tem o hábito de rezar com as herdeiras, frutos de seu casamento com Bruno D’ancona, todas as noites. “Sobre amor e fé! Toda noite rezamos com as meninas e depois falamos para elas fazerem pedidos especiais… esse pedido delas me tocou na alma! Obrigada Deus por essas bençãos na minha vida!”, escreveu a famosa.