Filha de Thaila Ayala recebe alta hospitalar

Thaila Ayala não escondeu sua emoção ao receber a notícia da alta de sua filha da CTI. A pequena Tereza estava internada após apresentar um quadro de pneumonia e teve que ficar uns dias internada. Vale ressaltar que ela é a caçula do relacionamento de Thaila e Renato Góes.

“Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta! Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele! Misericordioso permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo! Tereza já está em casa!”, celebrou a artista, que também é mãe de Francisco, de 1 ano.

“Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está BEM! Obrigada Deus!”, completou a artista, agradecendo pela recuperação da filha.