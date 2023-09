Filha de Mingau se revolta com comentários sobre pai: “Gente imunda”

A filha do baixista que foi vítima de um tiroteio em Paraty, no Rio de Janeiro, usou suas redes sociais para rebater os boatos diante do seu pai

Todos nós sabemos que o baixista do grupo Ultraje a Rigor, Mingau, está passando por um momento difícil após ser atingido por uma bala em um tiroteio em Paraty. A filha do baixista se irritou com os boatos que rolavam soltos na web e mandou o recado para todos os curiosos de plantão que estariam articulando a história do seu pai. “Além de sofrermos ao ver uma pessoa a quem amamos muito em estado grave, encontramos oportunistas e quem se alimente de polêmicas e tentam transformar a vítima em réu. Deus nos livre dessa gente imunda, que não faz falta ao mundo e é incapaz de pensar ou dizer algo de bom”, declarou ela. Vale ressaltar que o baixista está internado em estado grave e está na UTI em coma induzido, fazendo uso de antibióticos, anticonvulsivantes e é observado para evitar o aumento da pressão intracraniana.