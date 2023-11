Filha de Mingau posta foto com o pai, na UTI

A jovem segue ao lado do baixista, desde que o mesmo foi baleado na cabeça, no início de setembro.

Meus amores, infelizmente, as coisas ainda estão bem complicadas para o baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau, isso porque, desde os primeiros dias do mês de setembro, quando o músico foi baleado na cabeça, ele segue internado na UTI.

Nesta quinta-feira (30), a filha de Mingau, a jovem Isabella Aglio, que tem se mantido ao lado do pai desde o começo, publicou em suas redes sociais, a primeira foto do rosto do baixista após o incidente.

“Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro… Estou fazendo tudo o que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, eu prometo”, declarou Isabella na legenda do post.