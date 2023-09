Filha de Dudu Nobre está confirmada na Fazenda

Lily é fruto do relacionamento de Dudu Nobre com a apresentador Adriana Bombom

A Fazenda 15 já chegou dando o que falar entre os internautas e telespectadores que estão ansiosos para o reality da Record. Lily Nobre, a filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre foi confirmada na edição da Fazenda e promete aprontar poucas e boas com os peões.

Recentemente, ela esteve com seu nome na boca do povo por causa de um suposto caso de abuso sexual em uma festa com amigos.

Ela ainda usou a própria música para sair do trauma