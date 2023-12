Filha de Bárbara Evans faz uma broncoscopia de emergência após se engasgar com amendoim

A pequena Ayla se engasgou com um pedaço de amendoim neste último domingo (11).

Tadinhaaaaa, gente! Olha só o que aconteceu com a primogênita de Bárbara Evans, Ayla. A bebê de apenas um aninho precisou passar por uma cirurgia de emergência neste domingo (10) após se engasgar com pedaço de amendoim. A notícia foi dada pela própria influenciadora em suas redes sociais, que estava muito emocionada pelo susto.

Segundo Bárbara, a broncoscopia precisou ser realizada porque pedaços do alimento obstruíram um dos pulmões da filha. “Ela chegou a vomitar, mas eu comecei a ouvir um chiado na respiração dela. Não dava pra ver o amendoim, mas dava pra ver que tinha uma obstrução em um dos pulmões”, descreveu.

A operação felizmente foi um sucesso e 95% do amendoim foi retirado. “Como ele estava lá deste sexta,já tinha amolecido, e ficou uns 5% lá no finalzinho, que vai, se Deus quiser, sair naturalmente com o tempo, o que não vai mudar em nada o quadro dela. Não foi nada fácil, mas está tudo bem”, finalizou.