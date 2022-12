“Ficava triste porque achava que não tinha mais libido”, dispara Giovanna Ewbank

Atriz contou que não esperava que a mídia ficaria tão agitava após ela se declara demissexual

O podcast de Giovanna Ewbank e Fê Paes Leme sempre estarão na minha lista de um dos mais queridos e mais bem produzidos no Brasil. Foi nele que Gio contou que se descobriu demissexual e o termo preencheu os holofotes, surpreendendo mesmo a loira, que contou que achava que tinha perdido a libido no meio da descoberta.

“Quando eu comentei no ‘pod’ que era demissexual, foi impressionante a repercussão. Eu não conhecia tanto o termo. Sempre me culpei e me cobrei por não ter tido muitos parceiros sexuais. Era uma coisa que me incomodava. ‘O que eu tenho de errado?’, pensava. Falava com as minhas amigas, elas contavam experiências com vários parceiros. Ficava triste porque achava que não tinha mais libido. Discutir isso fez eu me encontrar”, revelou Giovanna à coluna da jornalista Patrícia Kogut.

A musa ainda disse que usa a sua voz para causas nobres: “Fernanda se expõe, eu me exponho, o convidado se expõe em prol de algo maior que é levar a informação para o público. Seja através de pautas de antimachismo ou de antirracismo e anti-homofobia. O interessante é levar a informação através de uma conversa sincera, aberta por todas as partes”.