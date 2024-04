‘Fica aí até a Final’, MC Bin Laden aconselha Buda assim que descobriu a recém-solteirice do amigo 

Genteee, esse café da manhã do último eliminado do BBB, MC Bin Laden com a nossa amada Ana Maria Braga nesta sexta-feira (5) foi regada de fofocas! Durante sua participação no programa Mais Você, Bin falou sobre a solteirice de Lucas Henrique e disse como foi que reagiu com o que descobriu fora do BBB 24 sobre o Buda e Camila Moura, ex-esposa do brother.

“Se eu pudesse dar um conselho para o Buda, eu diria: ‘Fica aí até a Final’. Eu nem dormi! Primeira coisa que eu queria saber foi do Santos e depois do Buda. Tomou uma rasteira lá! Jogou um bico de papagaio, não foi legal”, disse.

Aí o Louro Mané ficou pistola: “Opa, bico de papagaio não! Não vem com essa não, tenho nada a ver com essa história não”.

Aos risos, Ana Maria disse: “Sobrou pra você”

“Independentemente de qualquer coisa, se ele precisar trocar uma ideia, vou estar aqui. Ele estava bem desesperado”, finalizou o eliminado.