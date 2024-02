“Fez outra cagada”, Dani Calabresa sobre traição de Adnet

Meus amores, a humorista Dani Calabresa opiniou falou sobre a recente traição de Marcelo Adnet, seu ex- marido, em pleno Carnaval 2024. Ela acabou sendo envolvida nisso, pois já foi casada com o artista e também foi traída por ele. “Baby do Brasil, me explica o que aconteceu? Por favor. É o apocalipse”, brincou a artista ao falar do assunto.

Na madrugada desta segunda-feira (12), Dani foi vista abraçando e conversando com Patrícia Cardozo, a então ex-mulher de Adnet, em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ela revelou que tomou essa atitude, movida pela empatia que tem pelo ex-casal. Eles anunciaram o fim do casamento após circular fotos da traição. Adnet e Patricia estavam juntos desde 2017.

“A gente se conhece, a gente se encontrou aqui e é um momento de ‘porra, é foda, mas força’. Mas desejo tudo de bom. Não gostaria de estar envolvida [na história], mas tenho sentimentos bons. Torço para que fique tudo bem”, afirmou.

Mesmo sendo amiga de Adnet, Dani disse que se colocou no lugar de Patrícia. “Eu me ponho no lugar, já aconteceu e sei como é que é. É chato com qualquer mulher. Ninguém merece passar por isso. Nenhuma família merece ter uma exposição assim. É chato para ela, para a filhinha, para minha ex-sogra e para ele, que é um cara talentoso que só podia ter nota legal, mas fez outra cagada. É chato”, enfatizou.