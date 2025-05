Festa do Peão de Barretos: saiba a programação do maior festival de rodeio da América Latina

Mais atrações musicais foram confirmadas na 70ª Festa do Peão de Barretos. A programação do dia 29 de agosto, sexta-feira, terá Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Maiara & Maraísa no Palco do Estádio de Rodeios.

Já o Palco Amanhecer receberá Zé Felipe, Emílio & Eduardo, João Pedro & Cristiano, Danilo & Davi e Loubet.

O evento acontece de 21 a 31 de agosto. Mais de 40 shows já foram anunciados pela organização.

Programação já confirmada:

21/08 (quinta-feira) – Fernando & Sorocaba, Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius

22/08 (sexta-feira) – Bruno & Marrone, Hugo & Guilherme, Murilo Huff (Estádio); Munhoz & Mariano, VH & Alexandre, Us Agroboy, Luiz Claudio & Giuliano e Henrique & Diego (Amanhecer)

23/08 (sábado) – Ana Castela, Zé Neto & Cristiano com participação de Diego & Arnaldo, e Nattan (Estádio); Guilherme & Benuto, Maria Cecília & Rodolfo, Léo & Raphael, Jiraya Uai, Diego & Arnaldo em show completo (Amanhecer)

24/08 (domingo) – Matheus & Kauan, Léo Foguete e Felipe & Rodrigo.

25/08 (segunda-feira – feriado municipal) – Frei Gilson (Palco Estádio), com entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento; Gian & Giovani e Augusto & Atílio (Palco Amanhecer)

26/08 (terça-feira) – Bruno & Barretto e Jads & Jadson (Palco Amanhecer)

27/08 (quarta-feira) – Daniel e o projeto “Cê Tá Doido” com Ícaro & Gilmar, Panda e Humberto & Ronaldo (Estádio); João Villa & Rafael e Lorena Cristine (Amanhecer)

29/08 (sexta-feira) – Chitãozinho & Xororó, Leonardo, Maiara & Maraísa (Estádio); Zé Felipe, Emílio & Eduardo, João Pedro & Cristiano, Danilo & Davi, Loubet (Amanhecer)

30/08 (sábado) – Projeto especial “Barretão 70tão” com Edson & Hudson, Rionegro & Solimões e César Menotti & Fabiano

Serviço

70ª Festa do Peão de Barretos

Data: 21 a 31 de agosto

Local: Parque do Peão – Rod. Brigadeiro Faria Lima, km 426 – Barretos (SP)