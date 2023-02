Fernando Pires não aceita fazer bota de última hora para Ludmilla

Rei dos sapatos no carnaval negou o pedido da musa por mais um par de botas

Viiish, para quem não sabe, Ludmilla será uma das intérpretes do samba-enredo da Beija-Flor, no Rio de Janeiro, mas parece que a musa vai ter que desfilar descalça. Aloca! Fernando Pires negou fazer o seu sapato de última hora e revelou detalhes para a Folha de São Paulo.

“Eu encerrei hoje (sexta) o expediente na fábrica ao meio-dia. Eu terminei a última bota da Ludmilla. À tarde, me ligaram pedindo para fazer mais uma e eu falei: ‘Gente, o pessoal já foi'”, disse.

Fernando ainda disse que cada ensaio necessita de um sapato específico para combinar com as roupas das rainhas de bateria. “Antes, era uma roupa e um sapato para o dia do desfile. Agora, é meia dúzia de sandálias para cada caranaval”, finalizou.