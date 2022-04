Fernanda Souza assume romance com Eduarda Porto

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador”, escreveu a apresentadora

A felicidade chegou para Fernandinha Souza, ontem (22) a apresentadora assumiu o namoro com Eduarda Porto pelo Instagram com uma foto linda e legenda super apaixonante. Os amigos da apresentadora deixaram mensagens de felicidades, incluindo seu ex marido, Thiaguinho.

“Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós…”, escreveu Fernanda na legenda da publicação.

Eduarda Porto parece ser bem reservada com sua vida particular. A jovem possui um perfil no Instagram, que é privado, e é seguida por cerca de 200 pessoas, uma coisa beeem intimista.

Thiaguinho, ex marido da apresentadora desde 2019, quando decidiram pôr fim ao relacionamento deixou um comentário para sua “parceira”: “E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito… Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… Porque você é PHODA! Eternamente ao seu lado!”, escreveu.

Vale lembrar que o relacionamento dos dois durou oitos anos e hoje ambos se consideram grandes amigos. Sem mágoas e sem guerra, hein? Felicidades ao casal!