Fernanda Paes Lemes manda indireta já cedo e assusta seguidores

Apresentadora usou suas redes sociais para dar um tapa com luva de pelica, mas a falta de nomes plantou um ponto de interrogação nos seguidores

Indireta às 8 da manhã? Poxa, Fernanda não faz isso com a fofoqueiras não, meu grupo de fifis do Leblon está comichando de vontade de saber qual o endereço que essa indireta tem que chegar. A musa usou seus stories para escrever um textão e mandar indiretas sobre a verdade das pessoas e quem é quem na fila do pão.

“O mal do esperto é achar que os outros são idiotas… Eu tive que ter uma verdade escancarada na minha cara para realmente ver quem era quem na fila do pão. Gente que achei que estava junto, sabe? Ainda tô passada… Mas a vida segue e o tempo é rei. O silêncio é sábio e a indireta é livre e alivia. Seguimos”, escreveu.

Eu não consigo nem pensar em quem pode ser, mas quem é de verdade sabe quem é de mentira e Fernanda já escreveu que a indireta a deixou aliviada. Ainda bem, só que não…