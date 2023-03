Fernanda Paes Leme detona Fred no BBB 23: “Alecrim dourado”

Apresentadora do podcast ao lado de Giovanna Ewbank detonou a postura do Fred Desimpedidos dentro do reality da Globo

Fernanda Paes Leme soltou o verbo diante da postura de Fred no jogo da discórdia dentro do BBB 23. A musa não deixou barato e criticou a maneira como os integrantes do quarto deserto estão lendo o jogo ao seu favor. "Pessoal do deserto precisa entender que eles não tão com essa bola toda não…sou #FicaDomitila #FicaAlface #FicaCesar", declarou Fernanda. Pessoal do deserto precisa entender que eles não tão com essa bola toda não…sou #FicaDomitila #FicaAlface #FicaCesar — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 13, 2023 A musa ainda disse que Fred tentava manipular o público. "Alface grandão no discurso hahaha Vai arregar?! Eu amo! A grande diferença entre o Fred e o Alface no jogo é que Alface não tenta manipular o público e passar de alecrim dourado. Ele assume o que fala e faz, se exalta, chora, se arrepende e grande parte do público entende", disse. Alface grandão no discurso hahaha Vai arregar?! Eu amo! — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 13, 2023 A grande diferença entre o Fred e o Alface no jogo é que Alface não tenta manipular o público e passar de alecrim dourado. Ele assume o que fala e faz, se exalta, chora, se arrepende e grande parte do público entende. — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 14, 2023 Quando Fred abriu a boca a musa ainda ficou indignada com sua postura: "Nunca erra… Impressionante como a autocrítica passou longe ali…", finalizou. Nunca erra…impressionante como a auto crítica passou longe ali… — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) March 14, 2023