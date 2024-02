Felipe Prior detona Boninho: “O botão de desistência é para todo mundo”

O arquiteto não gostou nenhum pouco da atitude do diretor do reality de “proteger” o Davi do BBB24.

Amores, nós gostando ou não do arquiteto e ex-BBB Felipe Prior, todos precisamos concordar que ele foi um grande jogador dentro do reality, porém, aparentemente ele não anda muito feliz com as edições que vieram após a sua.

Recentemente, ele utilizou as suas redes sociais para esculachar o diretor do programa, nosso amado Big Boss por ter interferido no andamento da casa, para conversar diretamente com o participante do BBB24, Davi.

“Hahahahahaha aí é foda, hein. Tomei porrada o programa inteiro. Vários momentos pensei em sair fora porque não precisava daquilo pra minha vida, e ninguém veio me chamar pra saber se minha saúde psicológica tava legal. Aí é foda, hein patrão. O botão de desistência é para todo mundo, hein kkkkkk”, criticou o arquiteto.