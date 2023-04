Felipe Prior causa ao dizer que a edição do BBB 23 termina “sem nenhum protagonista”

Em entrevista à revista Caras, Felipe falou sobre a vitória de Amanda e não deixou de falar sobre a falta de comprometimento dos participantes da edição

Felipe Prior é um dos participantes memoráveis do BBB, isso é inegável. O arquiteto deu sua opinião sobre a edição 23 do reality e não deixou de dizer que nenhum participante se tornou protagonista da edição, ressaltando a falta de engajamento do público.

“Eu não vi nenhum protagonista nesta edição, não vi nenhum cara com aquele sangue no olho. Talvez o que mais chegou perto foi o Alface, que vivia o mundo de verdade e que tinha horas que se expressava mal, muitas vezes sabia pedir desculpas ou não, assim como na vida real”, disse.

Prior ainda diz que Amanda não fez por merecer a bolada que vai levar do programa. “Eu sempre gostei dela, não tenho nada contra e acho que ela é até divertida, foi para curtir e viver o Big Brother. Mas em relação ao jogo, estratégia e a ser aquela pessoa que é o porta-voz, em nenhum momento ela foi. Ela está ganhando sem fazer nada. Na minha opinião, ela não está fazendo por merecer, como outros personagens e protagonistas de outros programas fizeram para ganhar”, finalizou.