A Receita Federal divulgou uma lista com as empresas que receberam isenção de alguns milhões em suas contas, diante do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o Perse.

Foto: Lista divulgada pelo PERSE. Reprodução/@jcaetanoleite/X

Uma das empresas que recebeu o mimo do programa governamental foi Felipe Neto com sua empresa, a Play9. e a bolada foi grande, hein?

No período, a Play9 Serviços de Mídia, Comunicação e Produções LTDA, empresa do youtuber, obteve 14,3 milhões de reais por meio do programa.