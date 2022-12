Felipe Neto diz que já foi apaixonado por esposa de Porchat

Humorista contou que sabia até de um selinho que os dois trocaram antigamente

Iiih minha gente, eu não sei vocês, mas fiquei bem chocada ao saber que Felipe Neto e Nataly Mega, esposa de Fábio Porchat, estudaram juntos. O humorista chegou a dizer que os dois trocaram um selinho e que sabia da velha história há um bom tempo.

“Aliás, aleatoriedades da vida… Uma das minhas melhores amigas do colégio, que eu era apaixonadinho com 14 anos, casou com o Fábio Porchat. Olha que fofos!”, disse Neto no Instagram.

Fábio ainda brincou com os dois dizendo que rolou selinho na peça teatral da escola, em que os dois encenaram ‘Grease’.