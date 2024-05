Felipe Neto dispara para bolsonaristas: “Sempre vou vencer vocês”

Amores, todos nós sabemos que não é de hoje que o empresário e influenciador Felipe Neto é perseguido por eleitores e fãs do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, porém, desta vez eles foram longe demais.

Através das suas redes sociais, Felipe publicou um vídeo revelando que bolsonaristas tentaram boicotar a sua vaquinha, para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia que alastrou o Rio Grande do Sul.

“Os bolsonaristas ficaram revoltados com a minha campanha. Teve vídeo de bolsonaristas me xingando de tudo que é nome, teve gente falando que eu ia roubar esse dinheiro e eles começaram a denunciar em massa a minha chave pix. Denunciaram tanto que vários bancos, quando você tentava fazer doação, várias pessoas recebiam uma mensagem na tela com a frase: ‘Cuidado, você pode estar caindo em um golpe’”, iniciou o influenciador.

Continuando, o empresário disse: “Aí eu me pergunto: Como essas pessoas acham que elas seguem Cristo? Eu estava arrecadando dinheiro para salvar vidas e eles por puro ódio da minha pessoa decidem que é mais importante destruir a imagem do Felipe Neto do que permitir que ele salve vidas. Uma das coisas mais assustadoras que eu já vivenciei na internet.

Por fim, Felipe manda um recado para os seus opositores, afirmando que ele sempre irá vencer eles,como vem fazendo desde que o empresário começou a se posicionar contra o ex-presidente da república Jair Bolsonaro e seus “seguidores”.

“Nós vencemos, como sempre. Fica o aviso aos bolsonaristas. Eu sempre vou vencer vocês. Sempre. Vocês podem ganhar a eleição, mas eu sempre vou vencer vocês, porque eu tenho a bondade do meu lado e tenho 46 milhões de pessoas neste canal do Youtube, que não se deixam envenenar pelo ódio e pela maldade. Eu vou repetir, bolsonaristas. Eu SEMPRE vou vencer vocês. Na próxima, tenta mais forte, porque a gente arrecadou os quase R$5 milhões. Os purificadores foram comprados e vão ser disponibilizados para salvar a vida das pessoas”, finalizou Neto.