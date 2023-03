Felipe Neto chama a atenção de políticos bolsonaristas sobre o show da MC Pipokinha cantando putari* para crianças: “Nunca foi sobre crianças!”

O youtuber garante que a cantora não está sendo cobrada pelos políticos pois nunca expôs o seu posicionamento político.

Não é novidade pra ninguém que a cantora MC Pipokinha se tornou um dos nomes mais polêmicos da atualidade, não é mesmo? Principalmente depois que ela desrespeitou a profissão de professores e fez um show cantando putari* para crianças. Porém, o que muito me espanta é a falta de posicionamentos daqueles políticos que dizem lutar pelas crianças, mas que até agora não falaram nada a respeito do assunto.

SÓ PARA BAIXINHOS! MC Pipokinha faz show para milhares de criança e é aclamada pelo público. pic.twitter.com/iIp9uWgwBV — UpdateCharts (@updatecharts) March 28, 2023

Mas eu não sou a única que estou sentindo falta desses posicionamentos não, viu? Na noite de ontem (28), o empresário e youtuber Felipe Neto, que já foi tão criticado e atacado por políticos bolsonaristas que dizem que seus conteúdos não são feitos para crianças e adolescentes, utilizou a sua conta no Twitter para falar sobre essa falta de denúncias e posicionamentos contra a cantora.

Nem um PIO dos políticos bolsonaristas pra MC Pipokinha cantando putaria num show cheio de crianças.



Pq? Pq ela não critica o Bolsonaro.



Cadê Zambelli? Chupetinha? MBL? Cadê a corja toda?



Todos mudos. Nem é com eles.



Nunca foi sobre crianças. Sempre foi sobre seus interesses! — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) March 29, 2023

Revoltado com forma nojenta com que ele foi atacado pelos seguidores do bolsonarismo, Felipe relembra que até ao crime de pedofilia o seu nome já foi vinculado. Ele ainda afirma que, até o momento, nenhum daqueles líderes políticos que lhe atacaram não fizeram nada a respeito da MC Pipokinha, pois a mesma nunca expôs o seu posicionamento político.

Por eu criticar Bolsonaro, fui vinculado a todo tipo de nojeira possível, inclusive pedofilia.



Resgataram vídeos e até um livro-revista de épocas em q eu não tinha crianças me assistindo.



Mas qnd é alguém q não se mete a criticar o líder supremo, pode fazer o q quiser. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) March 29, 2023