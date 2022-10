Felipe Neto alfineta Jon Vlogs: “Convidou Bolsonaro para o seu aniversário”

Youtuber convidou o filho de Bolsonaro para sua festa de aniversário e Felipe Neto não deixou de cutucar no Twitter

Que quarta-feira animada! Felipe Neto trocou alfinetadas no Twitter com o youtuber Jon Vlogs, contando para seus seguidores que mesmo que ele diga que não liga para política, convidou o filho de Bolsonaro para o seu aniversário. Jon respondeu Felipe e disse que nem vota no Brasil.

“E o Bruno Correa que foi numa festa de um youtuber bem famoso… O carinha finge não ligar para política, mas pelo visto convidou o filho de Bolsonaro para o seu aniversário… Aí o Bruno e a Karol Queiroz fizeram isso”, escreveu Felipe no Twitter.

“Deixa eu curtir minha festa irmão! Vai viver sua vida… Independente de política tenho meus amigos e nem votar no Brasil eu voto”, respondeu o influenciador, que recebeu a resposta: “Vai curtir tua festa com amiguinho facista, sai do Twitter”.